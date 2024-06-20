Целью нового пакета санкций ЕС назвали перевалку СПГ в Европе

Le Soir: 14-й пакет санкций ЕС закроет возможность для перевалки СПГ из России

Одной из целей 14-го пакета санкций Евросоюза в отношении России станет запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет бельгийская газета Le Soir.

При этом на поставки в страны Евросоюза ограничений в новом пакете не будет. Предполагается, что выбранный вариант затруднит экспорт российского СПГ из Арктики. Для него в зимний период необходимы танкеры арктического класса, которых в России не так много.

В настоящее время «Новатэк» отправляет СПГ с проекта «Ямал СПГ» в европейские порты, включая Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции. Там они перегружаются на обычные газовозы, а те уже доставляют топливо на азиатские рынки. Такая схема позволяет танкерам-ледоколам активнее вывозить продукт из арктического порта.