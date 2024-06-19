Раскрылись подробности 14-го пакета антироссийских санкций

EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдут российские танкеры и Полина Гагарина

Европейский союз решил ввести санкции против 20 россиян, включая певицу Полину Гагарину. Об этом сообщил портал EUobserver. По его данным, в 14-й пакет санкций войдут двадцать физических и 22 юридических лица, которые станут персонами нон-грата. Это случится, если представители 27 государства Евросоюза смогут договориться, встретившись в Брюсселе в среду.

Под санкции попадут российские бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев и генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Также ограничения могут распространить на руководителей российских военных заводов, некоторых чиновников и энергокомпании. Есть версия, что санкции затронут Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Пакет предполагает ограничения на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) и на доступ к высоким технологиям двойного назначения. Кроме того, санкции могут заработать против танкеров и экспорта гелия.