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13:32, 19 июня 2024Экономика

Раскрылись подробности 14-го пакета антироссийских санкций

EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдут российские танкеры и Полина Гагарина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Европейский союз решил ввести санкции против 20 россиян, включая певицу Полину Гагарину. Об этом сообщил портал EUobserver. По его данным, в 14-й пакет санкций войдут двадцать физических и 22 юридических лица, которые станут персонами нон-грата. Это случится, если представители 27 государства Евросоюза смогут договориться, встретившись в Брюсселе в среду.

Под санкции попадут российские бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев и генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Также ограничения могут распространить на руководителей российских военных заводов, некоторых чиновников и энергокомпании. Есть версия, что санкции затронут Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Пакет предполагает ограничения на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) и на доступ к высоким технологиям двойного назначения. Кроме того, санкции могут заработать против танкеров и экспорта гелия.

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      Кирилл Луцюк
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