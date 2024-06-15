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03:18, 15 июня 2024Экономика

Новые санкции против России назвали самоубийством

Боливийский конгрессмен Ахпи: Запад делает харакири санкциями против РФ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Председатель комиссии по международной политике боливийского конгресса Феликс Ахпи назвал самоубийством для западных государств введение нового пакета санкций против России и ряда других стран, включая Китай, сообщает РИА Новости.

«С первого раунда санкций (Запад — прим. «Ленты.ру») делал харакири, потому что у них кончилась пшеница, у них кончился газ. Надеюсь, они сполна пользуются европейским летом, потому что дальше снова будут выживать, как прошлой зимой», — заявил он.

Конгрессмен выразил недоумение из-за действий европейских стран, отметив, что ограничениями в отношении Москвы они делают хуже лишь себе, поскольку зависят от поставок российского сырья и продовольствия. При этом он подчеркнул, что санкции не окажут никакого пагубного влияния на экономическое развитие стран БРИКС.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии.

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      Марина Совина
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