Стало известно о проблемах с принятием санкций ЕС против России из-за Германии

Reuters: ЕС не согласовал 14-й пакет санкций против РФ из-за позиции Германии

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии, о проблемах с его принятием стало известно агентству Reuters.

Вопрос был снят с повестки в последний момент, отмечает издание со ссылкой на европейских дипломатов.

В публикации отмечается, что пакет санкций обсуждается более месяца, в него выходит запрет на перевалку российского сжиженного природного газа, а также привлечение к ответственности европейских операторов из-за нарушения санкционного режима их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Агентство уточнило, что Германия обеспокоилась влиянием подобных рестрикций на собственную промышленность. В то же время Венгрия, ранее выступившая против пакета санкций, была готова его принять. Следующая встреча послов Евросоюза запланирована на 19 июня.

Ранее стало известно, что лидеры G7 по итогам саммита, проходящего в Италии, заявят, что будут ограничивать доступ к своим финансовым системам для тех, кто поддерживает Россию и проведение СВО.

