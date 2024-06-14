G7 ограничит доступ к своим финсистемам за поддержку России

Reuters: страны G7 ограничат поддерживающим СВО лицам доступ к своим финсистемам

Лидеры G7 по итогам саммита, проходящего в Италии, заявят, что будут ограничивать доступ к своим финансовым системам для тех, кто поддерживает Россию и проведение СВО. Об этом со ссылкой на проект документа пишет Reuters.

Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях третьих стран (включая финансовые институты). Те из них, кто будет помогать Москве с покупкой оборудования или материалов для оборонной промышленности, потеряют доступ к финсистемам государств «Большой семерки». В заявлении подчеркивается, что данная мера будет касаться в том числе «китайских организаций, которые занимаются подобной практикой».

Агентство сообщает также, что лидеры G7 заявят о планах ввести ограничения против компаний, которые помогают России обходить нефтяные санкции. Объединение также планирует принять меры против китайских субъектов, поддерживающих «военную машину» Москвы.

Ранее стало известно о достижении принципиальной договоренности G7 предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 50 миллиардов долларов. При этом большая часть кредита будет предоставлена Киеву со стороны США. Представители стран-участниц «Большой семерки» также хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России.