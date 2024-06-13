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14:56, 13 июня 2024Экономика

Всемирный банк захотели привлечь для кредита Украине под активы России

FT: G7 намерена привлечь Всемирный банк для кредита Киеву под российские активы

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Представители стран-участниц «Большой семерки» (G7) хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России. О возможных деталях сделки сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники, Всемирный банк должен будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения. Отмечается, что к настоящему времени стороны еще не пришли к окончательному решению по поводу методов расчета конкретных долей. Однако участники G7 сошлись во мнении, что общий пакет финансовой помощи должен будет составить 50 миллиардов долларов.

Некоторые участники «Большой семерки» настаивают на том, что расчет долей должен вестись на основе ВВП. В свою очередь, другие призывают привязать долю к объему замороженных активов, хранящихся на территории каждой из стран объединения. На этом фоне прийти к какому-либо компромиссу сторонам пока не удается. Участники пока спорят о «технических деталях» кредитной сделки, заключил высокопоставленный чиновник.

Ранее Agence France Presse (AFP) сообщило о достижении принципиальной договоренности стран G7 предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Выделить денежные средства планируют за счет замороженных активов России. При этом большая часть кредита будет предоставлена Украине со стороны США.

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