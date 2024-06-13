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11:28, 13 июня 2024Экономика

«Большая семерка» выделит Украине деньги за счет активов России

AFP: лидеры стран G7 договорились выдать Украине $50 млрд за счет активов России
СюжетСаммит G7

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились выдать Украине 50 миллиардов долларов. О выделении средств за счет замороженных активов России сообщает Agence France Presse (AFP).

По словам чиновника председательствующей на саммите Франции, большая часть указанных средств будет предоставлена Киеву ​​в виде кредита от правительства США. Его выплата будет обеспечена доходами от замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. При этом кредит могут «пополнить» и европейские государства. Как сообщает Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года, однако технические детали окончательно согласуют после окончания саммита G7

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш доходов, полученных от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, направят Киеву в июле. Его суммарный объем составит 1,5 миллиарда евро, большая часть (90 процентов) этих денег пойдет на закупку оружия.

В рамках Конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что для поддержки украинской экономики и ликвидации последствий боевых действий Киеву в ближайшие десять лет необходимы от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций. По его словам, дефицит государственного бюджета составляет около 20 процентов, поэтому есть необходимость в «стабильной, прогнозируемой и ритмичной помощи».

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