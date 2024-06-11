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12:14, 11 июня 2024Экономика

Еврокомиссия подтвердила выделение Киеву средств из российских активов

Глава ЕК фон дер Ляйен подтвердила передачу Киеву $1,5 млрд из активов РФ в июле

Фото: Imago /M. Popow / Globallookpress.com

Доходы, полученные от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, начнут передавать Киеву в июле. С подтверждением ранее озвученной информации выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, объем первого транша составит 1,5 миллиарда евро, а 90 процентов из этой суммы пойдут на закупку оружия.

Выступая на форуме по восстановлению Украины, проходящем в Берлине, фон дер Ляйен отметила, что позже на этой неделе участники саммита G7 обсудят способы более быстрого и значительного выделения средств Киеву с использованием российских активов.

В конце мая премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским признал, что Евросоюз еще не утвердил решение о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Киеву.

Политик подчеркнул, что согласия необходимо добиться как можно быстрее, но ушел от ответа на вопрос, продолжает ли Венгрия блокировать использование средств на закупку оружия для Украины. До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что решение продолжает тормозить одна страна.

В начале июня министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что одним из вариантов ускорения выделения средств Киеву может стать кредит, который будет погашаться с помощью доходов от замороженных российских активов. По ее словам, этот способ обсуждают страны G7.

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      Платон Щукин
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