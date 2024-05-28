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13:30, 28 мая 2024Экономика

В Европе признали отсутствие решения по российским активам

Премьер Бельгии Де Кроо признал отсутствие решения по помощи Киеву из активов РФ

Фото: Bert Van Den Broucke / IMAGO / Globallookpress.com

Евросоюз действительно еще не утвердил решение о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Киеву. Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.

Таким образом политик ответил на вопрос, продолжает ли Венгрия блокировать использование средств на закупку оружия для Украины. При этом Де Кроо подчеркнул, что решение по активам срочно необходимо, чтобы начать поставки.

Накануне, 27 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не утвердили решение по доходам от российских активов из-за позиции одной страны. Чиновник не назвал ее, однако журналисты не сомневаются, что такую позицию занимает Венгрия, остающаяся наиболее лояльной Москве страной.

Боррель подчеркнул, что нельзя ставить зависимость европейской помощи Украине от других решений, не связанных с этой темой. «Особенно учитывая срочность ситуации. Украине нужно оружие сейчас, а не через год. И мы уже опаздываем», — заключил он.

Ранее Зеленский сообщил о подписании двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Бельгией. Договор заключен сроком на десять лет, он также включает в себя планы поставок вооружений.

До этого министры финансов G7 заявили, что добились прогресса в переговорах об использовании прибыли от замороженных российских активов. В центре обсуждения — идея США о создании специального фонда для финансирования поставки вооружений, который задействует кредиты его участников, возвращаемые за счет российских активов.

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      Платон Щукин
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