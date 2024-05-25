Страны G7 заявили о прогрессе в переговорах о прибыли от российских активов

Reuters: страны G7 добились прогресса в диалоге о прибыли от активов России

Страны «Большой семерки» (G7) добились прогресса в переговорах об использовании прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект совместного заявления министров финансов G7.

«Мы продвигаемся вперед в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счет использования замороженных суверенных активов РФ для нужд Украины», — отмечено в документе, где также в очередной раз подчеркнуто, что активы России останутся замороженными вплоть до выплат компенсации Украине за нанесенный ущерб.

Ожидается, что подобное заявление без значительных изменений будет принято на встрече министров финансов «Большой семерки», которая проходит в эти дни в итальянском городе Стреза. Помимо вопроса о российских активах в документе будет отмечена обеспокоенность стран G7 избыточным ростом производственных мощностей КНР и ее «нерыночной политикой», указывает Reuters.

Ранее в Bloomberg рассказали о стремлении стран G7 продлить заморозку активов России. Условием ее прекращения должна стать компенсация ущерба Украине.