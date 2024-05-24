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21:05, 24 мая 2024Экономика

Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов

Bloomberg: страны G7 заявят о продлении заморозки российских активов

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) собираются подтвердить, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован ущерб, следует из проекта коммюнике, с которым ознакомился Bloomberg.

Как пишет агентство, главы Минфинов G7, проводящие двухдневную встречу в итальянском городе Стреза, заявят также об обсуждении схемы направления Украине доходов, получаемых от российских суверенных активов. Отмечается, что материалы еще не были одобрены официально и могут измениться.

Согласно документу, опубликованному на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), страны Евросоюза начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины. В Кремле в ответ на это заявили, что даже урезанный вариант изъятия средств России является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы.

Тем временем, как пишет американская пресса, страны Запада обсуждают предложение США о создании специальной финансовой организации, которая будет содействовать Украине через распределение доходов от замороженных российских активов.

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      Дмитрий Воронин
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