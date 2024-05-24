Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов
Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) собираются подтвердить, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован ущерб, следует из проекта коммюнике, с которым ознакомился Bloomberg.
Как пишет агентство, главы Минфинов G7, проводящие двухдневную встречу в итальянском городе Стреза, заявят также об обсуждении схемы направления Украине доходов, получаемых от российских суверенных активов. Отмечается, что материалы еще не были одобрены официально и могут измениться.
Согласно документу, опубликованному на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), страны Евросоюза начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины. В Кремле в ответ на это заявили, что даже урезанный вариант изъятия средств России является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы.
Тем временем, как пишет американская пресса, страны Запада обсуждают предложение США о создании специальной финансовой организации, которая будет содействовать Украине через распределение доходов от замороженных российских активов.