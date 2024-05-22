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13:11, 22 мая 2024Экономика

В Кремле отреагировали на решение Евросоюза по доходам от активов России

Песков: изъятие средств от доходов России повлечет последствия.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Изъятия доходов от активов России в Евросоюзе — это экспроприация, которая повлечет последствия. Так на решение Совета Европы отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Решение Брюсселя является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы. Страны Европы осторожничают с российскими средствами, так как осознают потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, пояснил представитель Кремля.

«Конечно, мы будем сейчас внимательно отслеживать, как это все будет реализовываться. Продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — добавил он.

Власти России обратили внимание на то, как главы международных финансовых институтов и представители экономического сообщества неоднократно призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе. Изъятие доходов от суверенных активов российского Центробанка — один из таких шагов, заявил Песков.

Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине в среду 22 мая. Содружество получит возможность использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву. Большая часть (90 процентов) доходов передана Киеву через Европейский фонд мира, через который спонсируются поставки вооружений.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в Европе одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка РФ. По его словам, Москва якобы «обязана возместить» причиненный Киеву ущерб.

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      Вячеслав Агапов
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