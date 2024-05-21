Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 21 мая 2024Экономика

Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

МИД Чехии: 90 % доходов от замороженных российских активов пойдут на помощь ВСУ

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети Х (ранее Twitter).

Речь идет о доходах от заблокированных активов Центробанка РФ, при этом большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки ВСУ, рассказал он. «До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины», — отметил глава МИД Чехии. Липавский подчеркнул, что Россия «должна заплатить за ущерб», нанесенный Киеву.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Германии выразили готовность поддержать предложенный США план по использованию будущих доходов, полученных от замороженных в западных странах активов РФ для их дальнейшей передачи Украине. Вашингтон предлагает использовать эти средства для предоставления Киеву нового пакета западной финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

      Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

      В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

      На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

      В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

      Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

      Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

      Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

      Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

      Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше