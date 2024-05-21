Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

МИД Чехии: 90 % доходов от замороженных российских активов пойдут на помощь ВСУ

В Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети Х (ранее Twitter).

Речь идет о доходах от заблокированных активов Центробанка РФ, при этом большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки ВСУ, рассказал он. «До трех миллиардов евро только в этом году, 90 процентов пойдет на армию Украины», — отметил глава МИД Чехии. Липавский подчеркнул, что Россия «должна заплатить за ущерб», нанесенный Киеву.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Германии выразили готовность поддержать предложенный США план по использованию будущих доходов, полученных от замороженных в западных странах активов РФ для их дальнейшей передачи Украине. Вашингтон предлагает использовать эти средства для предоставления Киеву нового пакета западной финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов.