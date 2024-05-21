В Европе поддержали план США по использованию доходов от активов России

Bloomberg: Германия поддержала план США по использованию доходов от активов РФ

Власти Германии выразили готовность поддержать предложенный США план по использованию будущих доходов, полученных от замороженных в западных странах активов России для их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о возможности использовать будущие доходы с российских заблокированных активов для предоставления Киеву нового пакета западной финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Проценты с доходов предлагается передать под залог для обеспечения кредита Украине. Собеседники агентства уточнили, что последнее предложение США поддержали не только в ФРГ, но и других государствах Евросоюза (ЕС).

Этот план был воспринят в более позитивном ключе, так как он подразумевает не конфисковывать основную сумму заблокированных российских активов, но использовать проценты от будущих доходов с них. По мнению европейских чиновников, подобная схема является менее рискованной. Обсуждение подобного вопроса произойдет на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой семерки» (G7) с 23 по 25 мая в Италии.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила о давлении властей США на страны G7 с целью утвердить свой план, подразумевающий предоставление Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных в западных государствах российских активов. Изначально подобное предложение поддержали Великобритания и Канада, позже к одобрению этой схемы стали склоняться и другие участники блока, включая Францию, Германию, Италию и Японию.