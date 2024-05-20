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08:09, 20 мая 2024Экономика

Стало известно о давлении США на страны G7 по вопросу активов России

FT: США подталкивают страны G7 к кредиту Киеву под залог активов РФ
СюжетСаммит G7

Фото: Claudia Greco / Reuters

Власти США подталкивают страны «Большой семерки» (G7) к передаче Украине кредита под залог заблокированных в западных государствах российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Как уточняется, речь идет о кредите под залог будущих доходов от замороженных активов России. Власти США пытаются убедить западных союзников в необходимости реализации этой меры до возможного возвращения на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

На сторону Вашингтона по данному вопросу встали Канада и Великобритания. В пользу предоставления Украине кредита по такой схеме также начали склоняться Франция, Германия, Италия и Япония. «Союзники Вашингтона по «Большой семерке» начинают более заинтересованно смотреть на план США», — говорится в материале.

Власти США хотят выделить около 50 миллиардов долларов Украине в рамках очередного пакета финансовой помощи. Этот план, по данным FT, должны обсудить на предстоящем саммите G7, который состоится в июне 2024 года. Отмечается, что соответствующие выплаты Киеву могут начаться уже этим летом.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение, достигнутое 8 мая послами 27 стран Евросоюза (ЕС). Европейские дипломаты тогда высказались за использование доходов от замороженных в западных странах активов России для закупки военной техники для Украины.

Ожидается, что до конца 2024 года власти ЕС подобным образом смогут направить Киеву 2-3 миллиарда евро, из них около 90 процентов пойдут на военные цели.

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      Анатолий Акулов
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