В Еврокомиссии прокомментировали соглашение об изъятии активов России

Фон дер Ляйен: изъятие активов России сделает Украину более безопасным местом

Соглашение, достигнутое 8 мая послами 27 стран Евросоюза (ЕС), об использовании доходов от замороженных в западных странах активов России для закупки военной техники для Украины сделает ее более безопасным местом. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что от этой меры выиграет не только Украина, но и вся Европа. По ее словам, закупка на эти деньги вооружений позволит укрепить уровень безопасности всего региона. «Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины», — прокомментировала она соглашение об изъятии активов.

В свою очередь, представители председательствующей в Совете ЕС Бельгии уточнили, что доходы от заблокированных в западных странах российских активов можно будет использовать для восстановления Украины. Кроме того, эти средства поспособствуют развитию оборонительного потенциала страны.

О согласовании послами стран ЕС процедуры изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине ранее сообщило агентство Reuters. Ожидается, что эта мера позволит собрать от двух до трех миллиардов евро на нужды ВСУ до конца 2024 года. При этом предполагается, что 90 процентов собранных средств власти ЕС направят на закупки военной техники для Украины.