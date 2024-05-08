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16:55, 8 мая 2024Мир

В ЕС согласовали передачу российских активов в пользу Украины

Reuters: ЕС согласовал процедуру передачи Украине доходов от российских активов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Европейская комиссия (ЕК) таким образом планирует собрать от 2 до 3 миллиардов евро в этом году. Предполагается, что 90 процентов собранных средств Евросоюз направит на закупки оружия для Киева», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что для вступления решения в силу, оно должно быть утверждено Европейским советом.

Ранее постпреды стран Евросоюза предварительно одобрили план украинских реформ для выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Киеву. План включает в себя финансовую помощь в рамках фонда Украины до 2027 года.

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