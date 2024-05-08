В ЕС согласовали передачу российских активов в пользу Украины

Reuters: ЕС согласовал процедуру передачи Украине доходов от российских активов

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Европейская комиссия (ЕК) таким образом планирует собрать от 2 до 3 миллиардов евро в этом году. Предполагается, что 90 процентов собранных средств Евросоюз направит на закупки оружия для Киева», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что для вступления решения в силу, оно должно быть утверждено Европейским советом.

Ранее постпреды стран Евросоюза предварительно одобрили план украинских реформ для выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Киеву. План включает в себя финансовую помощь в рамках фонда Украины до 2027 года.

