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14:48, 8 мая 2024Мир

ЕС одобрил украинские реформы для выделения 50 миллиардов евро помощи

Постпреды ЕС одобрили план реформ Киева для выделения 50 миллиардов евро помощи

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Постпреды стран-членов Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили план украинских реформ для выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Киеву. Об этом в соцсети Х сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС в 2024 году.

«Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) рассмотрят выделение Украине нового пакета помощи на 50 миллиардов долларов.

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      Глеб Бажуткин
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