Страны G7 рассмотрят выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов долларов

Bloomberg: страны G7 рассмотрят выделение Украине пакета помощи на $50 млрд

Страны G7 рассмотрят выделение Украине нового пакета помощи на 50 миллиардов долларов, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что США хотят добиться подписания соглашения на саммите «Большой семерки» в июне. Значительную часть указанной суммы планируется компенсировать из замороженных российских активов.

Источники агентства уточнили, что переговоры идут тяжело, на достижение договоренностей может уйти несколько месяцев.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ведение переговоров о выделении пакета помощи Киеву. «В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие, чтобы США не делали это в одиночку», — сказала она.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что страны «Большой семерки» отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер.