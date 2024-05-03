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23:03, 3 мая 2024Мир

Страны G7 рассмотрят выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов долларов

Bloomberg: страны G7 рассмотрят выделение Украине пакета помощи на $50 млрд

Фото: Pixabay

Страны G7 рассмотрят выделение Украине нового пакета помощи на 50 миллиардов долларов, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что США хотят добиться подписания соглашения на саммите «Большой семерки» в июне. Значительную часть указанной суммы планируется компенсировать из замороженных российских активов.

Источники агентства уточнили, что переговоры идут тяжело, на достижение договоренностей может уйти несколько месяцев.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ведение переговоров о выделении пакета помощи Киеву. «В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие, чтобы США не делали это в одиночку», — сказала она.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что страны «Большой семерки» отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер.

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      Марина Совина
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