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09:22, 3 мая 2024Мир

В G7 заявили о боязни ответных мер в случае конфискации российских активов

FT: Страны G7 отказались от конфискации активов России из-за боязни ответных мер

Фото: Gregorio Borgia / Pool / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Несмотря на то что Украина продолжает настаивать на тотальном захвате российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что этот вопрос больше не обсуждается», — отмечается в публикации.

По данным FT, страны G7 «хотят держаться подальше от всего, что может коснуться самих активов, опасаясь ответных мер».

В связи с этим на Западе сочли использование прибыли с активов юридически обоснованным и гораздо менее рискованным, чем полная конфискация российских резервов.

Ранее сообщалось, что Россия может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов в случае изъятия ее активов в США.

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      Елизавета Мытарева
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