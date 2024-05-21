В ЕС разрешили использовать прибыль от активов РФ на военную поддержку Украины

Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно решению Совета, содружество получит возможность использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву. Большая часть (90 процентов) доходов передана Киеву через Европейский фонд мира, через который спонсируются поставки вооружений. При этом в Евросоюзе намерены каждый год пересматривать цели финансирования Украины.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в Европе одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка РФ. По его словам, Москва якобы «обязана возместить» причиненный Киеву ущерб.

В Германии также заявили о готовности поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных в западных странах активов РФ. Вашингтон предлагает использовать их для предоставления Киеву нового пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил, что использование Западом доходов от замороженных активов Центрального Банка России приведет к глобальным экономическим кризисам и падению доллара. «Это воровство, международное воровство, и нам есть что на это ответить. Кроме того, такие действия со стороны Запада могут привести к очень серьезным финансовым потрясениям в мире», подчеркнул он.