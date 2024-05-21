В России пригрозили Западу последствиями при использовании активов ЦБ

Депутат Чепа предупредил о кризисе из-за использования Западом активов ЦБ

Использование Западом доходов от замороженных активов Центрального Банка России приведет к глобальным экономическим кризисам и падению доллара, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«На протяжении уже двух лет ведутся разговоры об использовании российских активов. Это воровство, международное воровство, и нам есть, что на это ответить, — подчеркнул политик. — Кроме того, такие действия со стороны Запада могут привести к очень серьезным финансовым потрясениям в мире. Разрушится и так сильно пошатнувшееся доверие к доллару».

По словам Чепы, пострадать также могут и многие западные компании, что может привести к кризису в определенных отраслях.

«Нам есть, чем ответить, мы к этому готовы, но пострадают многие иностранные компании. Понимаю, что Запад хочет любым способом продолжить начатый им конфликт, ищет для этого любые пути, когда собственные силы постепенно истощаются», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки ВСУ.