ЕС опубликовал документ по изъятию доходов с российских замороженных активов

Еврокомиссия опубликовала решение по изъятию доходов с замороженных активов РФ

На сайте Еврокомиссии (ЕК) опубликован документ по изъятию и использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Он вступает в силу с 23 мая.

Страны Европейского союза (ЕС) начнут отправлять 90 процентов средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программа по ее восстановлению Украины. Остальные средства депозитарии смогут удерживать на случай своих рисков. После уплаты налогов на прибыль от доходов депозитарии будут удерживать 0,3 процента для дальнейшего управления активами.

Отдельно отмечается, что снятие санкций с России не станет поводом для возврата изъятых доходов. Соответствующее решение добавили в пакет экономических санкций.

Ранее ЕК сообщила, что первое изъятие средств состоится в июле, в дальнейшем оно будет происходить два раза в год. В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, ЕС выбрал гибкий и юридически обоснованный путь использования активов.

20 мая глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что вопрос о способах дополнительного использования замороженных российских активов в интересах Украины станет главной темой на предстоящих переговорах министров финансов стран «Большой семерки».