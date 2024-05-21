Названы сроки первого изъятия доходов от российских активов

Еврокомиссия сообщила о начале изъятия доходов от российских активов в июле

Первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, а в дальнейшем будет происходить два раза в год. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Из выделенных средств 90 процентов придется на финансирование военных потребностей Украины, однако эта доля может измениться. Первый пересмотр распределения запланирован на январь 2025 года. Остальные 10 процентов поступят в бюджет Евросоюза, но оттуда их переправят на поддержку Киева.

В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. Глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что Россия обязана возместить ущерб, причиненный военными действиями.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, подчеркнул, что Евросоюз выбрал гибкий и юридически обоснованный путь использования активов, который делает поддержку адаптированной к самым насущным потребностям Украины.

Накануне, 20 мая, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что вопрос о способах использования заблокированных российских активов в интересах Украины станет главной темой на предстоящих переговорах министров финансов стран G7.