Глава Минфина США назвала вопрос российских активов главной темой для G7

Глава Минфина США Йеллен: вопрос об активах России станет главной темой для G7

Вопрос о способах использования заблокированных российских активов в интересах Украины станет главной темой на предстоящих переговорах министров финансов стран «Большой семерки» (G7). Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, ее слова приводит РИА Новости.

Встреча глав ведомств состоится 23-25 мая в итальянском городе Стреса. Йеллен подчеркнула, что объединению «критически важно» обеспечить поддержку Киева — для оснащения вооруженных сил, финансирования критически значимых услуг и восстановления страны.

Министр назвала совместное решение о «разблокировании российских суверенных активов, обездвиженных» в странах объединения, важным и срочным. «Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе», — добавила она.

Ранее стало известно, что власти США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог заблокированных в западных государствах российских активов. Вашингтон пытается убедить западных союзников в необходимости реализации этой меры до возможного возвращения на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил один из высокопоставленных чиновников.