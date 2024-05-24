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17:57, 24 мая 2024Экономика

США предложили создать организацию для помощи Украине

WSJ: страны Запада обсуждают организацию для помощи Киеву за счет активов России
СюжетСаммит G7

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Страны Запада обсуждают предложение США создать вместе с союзниками специальную финансовую организацию, которая будет помогать Украине через распределение доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

В рамках предложенной инициативы ее участники должны предоставлять кредиты для такой организации, чтобы потом получать выплаты за счет активов России. Как отмечает издание, если идея Вашингтона получит поддержку, Евросоюзу надо будет внести правки в собственный документ, принятый в мае и касающийся того же источника средств.

До этого Financial Times указывала, что США хотели бы временно увеличить помощь Киеву за счет доходов от российских активов в будущем и предоставлять средства под их залог. Это необходимо, чтобы исключить возможные политические риски, которые могут возникнуть по итогам предстоящих президентских выборов.

В свою очередь Bloomberg накануне, 23 мая, сообщил, что страны G7 приближаются к тому, чтобы поддержать план США, хотя уточненные детали соглашение еще не готовы. Предполагается, что окончательный вариант утвердят 13-15 июня на саммите G7.

Ранее Евросоюз утвердил передачу Киеву доходов от размещения замороженных российских средств дважды в год. Первые средства должны быть переданы Украине уже в июле.

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