Страны G7 пришли к согласию по российским активам

Bloomberg: все страны G7 согласились с предложением США по российским активам

Страны G7 постепенно приближаются к тому, чтобы принять план США по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом со ссылкой на официальных лиц, знакомых с деталями обсуждения, пишет Bloomberg.

Речь идет о кредите Киеву в размере 50 миллиардов долларов за счет будущих доходов от примерно 280 миллиардов долларов, которые держал за рубежом, в основном в Европе, Центробанк России. Вопрос обсуждают министры финансов «Большой семерки», предполагается, что окончательный вариант утвердят 13-15 июня на саммите G7.

Решение позволит обезопасить выделение средств Киеву от возможных политических изменений в США или Европе. Однако конкретный его формат пока еще не готов. Стороны обсуждают и конкретный механизм выделения кредита, и размер суммы, которую нужно собрать заранее, и распределение риска между собой.

Как объяснили источники агентства, участники переговоров единодушны в намерении послать Москве сигнал о том, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется, и рассчитывать на скорое исчерпание средств не стоит.

Ранее ЕС утвердил передачу Киеву доходов от размещения замороженных российских средств дважды в год. Однако США настаивают на том, чтобы деньги предоставлялись вперед, под залог будущих доходов. По предварительным оценкам, российские активы могут приносить Украине до пяти миллиардов долларов в год.

