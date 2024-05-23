Решение по санкциям Евросоюза в отношении российских активов начало действовать

Решение по санкциям ЕС в отношении замороженных активов России вступило в силу

В Европейском союзе (ЕС) с 23 мая вступило в силу решение, обязывающие депозитарии переводить 90 процентов чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных суверенных активов РФ, в бюджет объединения, который впоследствии потратит эти средства для оказания помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о доходах от заблокированных активов Центробанка РФ. Уточняется, что большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки Вооруженных сил Украины.

Тем временем зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выразил сожаление из-за подобных действий и назвал их неоправданными с точки зрения европейского закона. Он заявил о необходимости опротестовывать подобные действия стран ЕС через судебные инстанции.