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01:00, 23 мая 2024Экономика

В Госдуме ответили на блокировку счетов российских организаций Евросоюзом

Депутат Кирьянов выразил сожаление блокировкой в ЕС счетов организаций из РФ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ответил на сообщения о блокировке Евросоюзом (ЕС) счетов российских организаций. В разговоре с «Лентой.ру» депутат выразил сожаление из-за подобных действий и назвал их неоправданными с точки зрения европейского закона.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что ЕС начал блокировку счетов Россотрудничества и российских культурных центров. «Стали блокировать счета Россотрудничества, счета культурных центров, причем не считаясь, к какой юрисдикции они принадлежат, есть ли у них дипломатический иммунитет», — рассказал Примаков.

«К сожалению, волюнтаризм властей стран ЕС выходит за пределы, и Россотрудничество, которое занимается вопросами гуманитарного характера и вопросами культуры, испытывает на себе давление Запада. Очень печально, что сегодня идет противодействие российской культуре и отмена России не только с точки зрения экономики. Представляется необходимым опротестовывать такие действия стран Евросоюза через судебные инстанции», — подчеркнул Кирьянов.

Мы должны понимать, что работа по культурному треку, работа с соотечественниками будет все более сложна с точки зрения формальных процедур. Блокировка счетов и другие действия в отношении Россотрудничества, конечно, нельзя оправдать с точки зрения законодательства, причем европейского

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

21 мая в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о доходах от заблокированных активов Центробанка РФ, при этом большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Кирилл Садовский
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