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03:59, 22 мая 2024Россия

Евросоюз начал блокировку счетов российских организаций

Примаков: ЕС блокирует счета Россотрудничества и российских культурных центров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Евросоюз начал блокировку счетов Россотрудничества и российских культурных центров, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Об этом пишет ТАСС.

«Стали блокировать счета Россотрудничества, счета культурных центров, причем не считаясь, к какой юрисдикции они принадлежат, есть ли у них дипломатический иммунитет», — отметил руководитель.

Он добавил, что политиков в ЕС «подробности не очень интересуют, поэтому делают, что хотят».

Ранее в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о доходах от заблокированных активов Центробанка РФ, при этом большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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