Евросоюз начал блокировку счетов российских организаций
Примаков: ЕС блокирует счета Россотрудничества и российских культурных центров
Евросоюз начал блокировку счетов Россотрудничества и российских культурных центров, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Об этом пишет ТАСС.
«Стали блокировать счета Россотрудничества, счета культурных центров, причем не считаясь, к какой юрисдикции они принадлежат, есть ли у них дипломатический иммунитет», — отметил руководитель.
Он добавил, что политиков в ЕС «подробности не очень интересуют, поэтому делают, что хотят».
Ранее в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о доходах от заблокированных активов Центробанка РФ, при этом большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).