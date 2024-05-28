Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией

Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Бельгией

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Бельгией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X.

Как сообщается, Зеленский в ходе визита в Бельгию подписал соглашение с премьер-министром страны Александром де Кроо. Договор заключен сроком на 10 лет и включает в себя как гарантии безопасности, так и поставки вооружений Киеву.

«Документ включает в себя как минимум 977 миллионов евро бельгийской военной помощи Украине в этом году», — заявил украинский лидер. Бельгия обязуется поставлять Киеву современную бронетехнику, авиацию и средства ПВО. В частности, предусматривается поставка 30 истребителей F-16 в срок до 2028 года.

Ранее портал Euractiv сообщил о расколе в правительстве Испании из-за «непрозрачного» соглашения с Украиной. Как стало известно, министр культуры Испании Эрнест Уртасун раскритиковал решение Испании направить Украине военную помощь в размере 1,1 миллиарда евро.