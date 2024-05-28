Правительство Испании раскололось из-за «непрозрачного» соглашения с Украиной

Euractiv: решение Испании по помощи Украине привело к расколу правительства

Решение Испании направить Украине военную помощь в размере 1,1 миллиарда евро привело к глубокому расколу в прогрессивном коалиционном правительстве страны. Об этом сообщает Euractiv.

Крайне левый представитель движения Sumar, министр культуры Испании Эрнест Уртасун раскритиковал партию премьер-министра страны Педро Санчеса PSOE за «непрозрачное» соглашение. Он призвал главу правительства вынести планы по отправке оружия Украине на парламентское голосование, заявив, что зеленый свет был дан даже без консультации со своей партией. «Отсутствие прозрачности несерьезно, когда речь идет о таком важном вопросе, как оборона», — заключил он.

Санчес, в свою очередь, ответил, что «меморандум о взаимопонимании» необязательно должен быть одобрен парламентом, в отличие от международного договора.

Кроме того, левая партия Podemos также высказалась против предоставления большего количества испанского оружия Вооруженным силам Украины. Организационный секретарь партии Пабло Фернандес подчеркнул, что это «чрезвычайно серьезно», потому что это означает «полное участие в этом режиме войны».

Глава оппозиции и лидер испанской Народной партии (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо обрушился с критикой в ​​адрес Санчеса за то, что тот не информировал парламент. Однако уточняется, что Partido Popular поддерживает решение премьера.

Ранее Санчес объявил о предоставлении Киеву крупного пакета военной помощи в 2024 году. Также по итогам встречи премьер-министр Испании и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности.