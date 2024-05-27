Премьер Испании объявил о военной помощи Украине на один миллиард евро

Премьер Санчес: Испания предоставит Украине военную помощь на 1 млрд евро

Испания предоставит Украине военную помощь на один миллиард евро в 2024 году. Об этом объявил премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция доступна на сайте испанского кабмина.

«Соглашение включает в себя всю поддержку, оказываемую Испанией за 2 года конфликта, и обязательства по военной помощи на 2024 год в размере одного миллиарда евро, что позволит Украине укрепить свои возможности», — сказал политик.

По итогам встречи председатель правительства королевства и украинский лидер подписали соглашение о безопасности.

Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания пообещает передать Украине оружие на рекордную сумму в 1,1 миллиарда евро. Уточняется, что новый пакет военной помощи включит в себя новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании.