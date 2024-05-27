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15:30, 27 мая 2024Мир

Испания и Украина подписали соглашение о безопасности

Премьер Испании Санчес и Зеленский подписали соглашение о безопасности

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности. Трансляция подписания документа доступна на сайте испанского кабмина.

Ранее украинский лидер сообщил, что прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности и провести переговоры с испанским премьером. Кроме того, Зеленский анонсировал, что встретится с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.

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