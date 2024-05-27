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11:17, 27 мая 2024Мир

Испания пообещает Украине пакет военной помощи на рекордную сумму

El Pais: Испания пообещает передать Украине оружие на рекордный миллиард евро
Король Филипп VI (справа)

Король Филипп VI (справа). Фото: Reuters

Испания пообещает передать Украине оружие на рекордную сумму в 1,129 миллиарда евро. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид. Как отмечает издание, в ходе визита он встретится с королем Филиппом VI и с испанским премьер-министром Педро Санчесом, с которым подпишет двустороннее соглашение по безопасности. Планируется, что срок действия соглашения составит два года, но может быть продлен до трех лет.

Уточняется, что новый пакет военной помощи включит в себя новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании.

Часть вооружений может быть направлена Вооруженным силам Украины (ВСУ) до 30 июня, однако многое оружие будет сделано испанскими компаниями, поэтому их поставка может быть отложена до завершения производства.

Ранее Зеленский в последний момент отменил свой визит в Испанию. 17 мая в Мадриде украинский лидер должен был встретиться с Санчесом для подписания соглашения по безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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