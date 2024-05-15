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01:47, 15 мая 2024Мир

Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию

EFE: Зеленский в последний момент отменил пятничный визит в Испанию

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свой визит в Испанию, где в эту пятницу должна была состояться встреча с премьер-министром страны Педро Санчесом. Об этом рассказало агентство EFE в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Зеленский отменяет свой визит в Мадрид, запланированный на пятницу», — указано в сообщении.

На пятничной встрече Киев и Мадрид планировали подписать соглашение об обеспечении безопасности. Украина уже заключила аналогичные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Канадой и другими странами.

Ранее газета El Pais сообщала, что в тот же день Владимир Зеленский встретится с королем Испании Филиппом VI на аудиенции в королевском дворце.

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      Александра Синицына
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