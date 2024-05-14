В Испании анонсировали встречу Зеленского с королем Филиппом VI

Владимир Зеленский встретится с королем Испании Филиппом VI

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с королем Испании Филиппом VI на аудиенции в королевском дворце в следующую пятницу. Об этом сообщил королевский дворец, передает El Pais.

Сообщается, что во время своего визита украинский лидер также подпишет соглашение о безопасности с премьер-министром страны Педро Санчесом. Ранее Украина уже заключила аналогичные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Канадой и другими странами.

При этом, испанская левая партия Podemos обвинила правительство страны в том, что военное соглашение не было утверждено парламентом. Депутат Хавьер Санчес Серна заявил, что правительство намерено утвердить документ исключительно Советом министров, лишая парламентариев возможности обсуждать и принимать решения по вопросу, «который ставит Испанию под угрозу как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности».