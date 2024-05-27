Зеленский прибыл в Испанию для подписания двустороннего соглашения

Зеленский приехал в Испанию для подписания двустороннего соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Испанию для подписания двустороннего соглашения. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом», — говорится в публикации.

Стороны обсудят продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи, а также тренировку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Зеленский сообщил, что встретится с королем Филиппом VI, председателями палат и фракций испанского парламента.

27 мая стало известно, что Мадрид пообещает передать Киеву оружие на рекордную сумму в 1,129 миллиарда евро. Кроме того, как отмечалось, срок действия соглашения Украины с Испанией составит два года, но может быть продлен до трех лет.