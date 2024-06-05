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04:09, 5 июня 2024Мир

В США рассказали о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России

Йеллен: Запад планирует дать Украине кредит за счет средств России

Фото: IMAGO / Janine Schmitz / photothek.d / Global Look Press

Западные страны рассматривают возможность предоставлять Украине кредит, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов. Об этом проинформировала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», — отметила она.

По словам Йеллен, такой подход пользуется значительной поддержкой. Инициативу планируется доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7..

Сейчас Штаты согласовывают с союзниками и партнерами способы задействования российских активов для оказания помощи Киеву.

Ранее стало известно, что главы Минфинов стран Евросоюза по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к доходам от замороженных российских активов. Он отметил, что в таком случае Киев сможет надежно обеспечивать свою оборону и повышать безопасность всей Европы.

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      Марина Совина
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