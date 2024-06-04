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01:09, 5 июня 2024Экономика

Главы Минфинов стран ЕС обсудят использование активов Банка России

Reuters: главы Минфинов стран ЕС обсудят использование активов Банка России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главы Минфинов стран Евросоюза (ЕС) по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что министры финансов ЕС проведут видеоконференцию по предложению «Большой семерки» использовать активы Банка России, замороженные на Западе, чтобы позволить Киеву быстро получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к доходам от замороженных российски активов. Он отметил, что в таком случае Киев сможет надежно обеспечивать свою оборону и повышать безопасность всей Европы.

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      Юлия Мискевич
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