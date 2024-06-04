Reuters: главы Минфинов стран ЕС обсудят использование активов Банка России

Главы Минфинов стран Евросоюза (ЕС) по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что министры финансов ЕС проведут видеоконференцию по предложению «Большой семерки» использовать активы Банка России, замороженные на Западе, чтобы позволить Киеву быстро получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к доходам от замороженных российски активов. Он отметил, что в таком случае Киев сможет надежно обеспечивать свою оборону и повышать безопасность всей Европы.