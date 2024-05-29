Шольц призвал Запад предоставить Украине многомиллиардную помощь

Шольц: ФРГ и Франция призывают предоставить Украине доступ к миллиардам долларов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к средствам в миллиардах долларов. Об этом сообщает телекомпания ZDF.

Он подчеркнул, что Берлин и Париж выступают за то, чтобы предоставить Киеву доходы от замороженных российских активов. Как пояснил Шольц, в таком случае Украина сможет «надежно обеспечивать свою оборону и, таким образом, повышать безопасность всей Европы». По его словам, рассматривается возможность использования процентных доходов от замороженных активов Центробанка России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов. В то же время премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо отметил, что Евросоюз еще не утвердил решение о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Киеву.