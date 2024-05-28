Украина понадеялась получить свыше миллиарда евро от активов России

Зеленский: Киев может получить 1,7 миллиарда евро от активов России в 2024 году

Киев рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов», — сказал он в ходе пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро в Брюсселе.

В свою очередь, бельгийский премьер подтвердил, что Евросоюз еще не утвердил решение о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Киеву. Таким образом политик ответил на вопрос, продолжает ли Венгрия блокировать использование средств на закупку оружия для Украины.

В понедельник, 27 мая, по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что существуют препятствия использованию российских активов ради закупки оружия для Украины. Министры иностранных дел 27 стран Европы не смогли одобрить оказание военной помощи Киеву за счет российских средств.