В Европе заявили о препятствиях решению использовать российские активы

Боррель: одобрению закупки оружия для Киева за счет активов РФ есть препятствия

Решению использовать российские активы ради закупки оружия для Украины есть препятствия. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Министры иностранных дел 27 стран Европы не смогли одобрить оказание военной помощи Киеву за счет российских средств. По словам дипломата, этот вопрос прошел «политическое согласование» в объединении, однако предложение использовать 90 процентов прибыли от замороженных в европейских депозитариях активов на военные потребности Украины столкнулось с «некоторыми препятствиями на пути к необходимому единогласию».

«Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи», — добавил Боррель.

Как сообщал ранее Reuters, страны G7 добились прогресса в переговорах об использовании прибыли от замороженных российских активов. В совместном заявлении министров финансов G7 отметили, что средства ЦБ РФ будут заморожены вплоть до выплат компенсации Украине за нанесенный ущерб. Изначально ожидалось, что подобное заявление без значительных изменений будет принято на встрече министров финансов «Большой семерки» в итальянском городе Стреза.

ЕС уже утвердил передачу Киеву доходов от размещения замороженных российских средств. При этом США настаивают, чтобы деньги предоставлялись вперед, под залог будущих доходов. По различным оценкам, заблокированные средства могут приносить Украине до пяти миллиардов долларов в год.