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14:12, 11 июня 2024Экономика

Украина назвала нужную сумму ежегодных иностранных инвестиций

Премьер Шмыгаль: Украине нужны $10-30 млрд ежегодных инвестиций в течение 10 лет
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Для поддержки украинской экономики и ликвидации последствий боевых действий Киеву в ближайшие десять лет необходимы от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций. Об этом в рамках Конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, дефицит бюджета составляет около 20 процентов, поэтому есть необходимость в стабильной, прогнозируемой и ритмичной помощи. В том числе в особой поддержке после российских ударов по энергетике нуждается эта отрасль.

Шмыгаль призвал предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО) и энергетического оборудования, расширить импорт электроэнергии и оказать помощь в децентрализации энергосистемы. Также страна нуждается в доступе к внешним рынкам, улучшении логистики и технологиях.

При этом глава кабмина напомнил, что правительство добилось определенных успехов. В прошлом году экономика выросла на 5,3 процента, с начала этого года рост составляет 4,4 процента, также увеличиваются экспорт и инвестиции, растут доходы бюджета.

Приоритетом премьер назвал вопрос передачи замороженных в Европе российских активов на нужды Украине, что обеспечит как экономическую устойчивость, так и даст гарантии восстановления. В том числе речь идет о строительстве жилья взамен разрушенного в результате боевых действий и гуманитарном разминировании.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что на Украине в последние месяцы разрушено 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации, что в совокупности дает около девяти гигаватт.

Помимо восстановления того, что подлежит восстановлению, в этом году республика намерена построить до одного гигаватта газовой генерации, а в ближайшие годы — еще четыре.

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      Платон Щукин
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