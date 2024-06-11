На Украине оценили ущерб энергетической инфраструктуре

Зеленский: на Украине уничтожено 80 процентов тепловой электрогенерации

К настоящему времени на Украине уничтожено 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. Ущерб местной энергетической инфраструктуре оценил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

За последние месяцы в республике были уничтожены в общей сложности девять гигаватт энергетических мощностей. В этом году, как подчеркнул Зеленский, на Украине планируют построить до одного гигаватта газовой генерации.

В ближайшие годы ввести в эксплуатацию хотят еще четыре гигаватта подобных мощностей. Для реализации этих целей у местных властей есть «четкий план», резюмировал президент в ходе выступления на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Ранее аналитики Киевской школы экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов.