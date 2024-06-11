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08:44, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине оценили ущерб энергоинфраструктуре в десятки миллиардов долларов

KSE: ущерб энергоинфраструктуре Украины составляет более 56 миллиардов долларов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Ущерб энергоинфраструктуре Украины от ударов Вооруженных сил (ВС) России составляет более 56 миллиардов долларов. Соответствующее исследование опубликовала Киевская школа экономики (KSE).

Исследователи подсчитали, что убытки и потери энергетического сектора Украины по состоянию на май составляют 56,2 миллиарда долларов. При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов.

«Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, составляют 50,5 миллиардов долларов», — заявили аналитики KSE. Также в сумму ущерба включены косвенные потери, включая упущенные доходы энергокомпаний в размере 40,1 миллиарда долларов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко признал худшее за два года состояние энергосистемы в стране. Он уточнил, что общие потери украинской энергосистемы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей.

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      Юрий Леонов
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