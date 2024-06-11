На Украине оценили ущерб энергоинфраструктуре в десятки миллиардов долларов

KSE: ущерб энергоинфраструктуре Украины составляет более 56 миллиардов долларов

Ущерб энергоинфраструктуре Украины от ударов Вооруженных сил (ВС) России составляет более 56 миллиардов долларов. Соответствующее исследование опубликовала Киевская школа экономики (KSE).

Исследователи подсчитали, что убытки и потери энергетического сектора Украины по состоянию на май составляют 56,2 миллиарда долларов. При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов.

«Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, составляют 50,5 миллиардов долларов», — заявили аналитики KSE. Также в сумму ущерба включены косвенные потери, включая упущенные доходы энергокомпаний в размере 40,1 миллиарда долларов.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко признал худшее за два года состояние энергосистемы в стране. Он уточнил, что общие потери украинской энергосистемы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей.