На Украине оценили ущерб энергоинфраструктуре в десятки миллиардов долларов

Ущерб энергоинфраструктуре Украины от ударов Вооруженных сил (ВС) России составляет более 56 миллиардов долларов. Соответствующее исследование опубликовала Киевская школа экономики (KSE).
Исследователи подсчитали, что убытки и потери энергетического сектора Украины по состоянию на май составляют 56,2 миллиарда долларов. При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов.
«Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, составляют 50,5 миллиардов долларов», — заявили аналитики KSE. Также в сумму ущерба включены косвенные потери, включая упущенные доходы энергокомпаний в размере 40,1 миллиарда долларов.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко признал худшее за два года состояние энергосистемы в стране. Он уточнил, что общие потери украинской энергосистемы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей.