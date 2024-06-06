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16:32, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы

Минэнерго Украины: состояние энергосистемы страны хуже, чем в 2022-2023 годах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Состояние энергосистемы Украины значительно хуже, чем в предыдущие два года. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит Минэнерго республики в Telegram.

«Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Используются ограничения для потребителей», — отметил Галущенко.

Глава ведомства уточнил, что общие потери украинской энергосистемы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей. Министр добавил, что наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. По его словам, Киев готовится к «достаточно сложной ситуации зимой».

Ранее стало известно, что Украина потеряла более половины мощностей, вырабатывающих электроэнергию. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Ситуацию с энергосистемой в стране также прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что последствия атак на объекты инфраструктуры будут долгосрочными, а экономия электричества станет повседневностью в последующие годы.

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