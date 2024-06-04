Премьер Украины предрек годы экономии электроэнергии

Шмыгаль: экономия электроэнергии годами будет частью повседневности украинцев

Украинцам предрекли экономию электроэнергии в течение нескольких лет. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его заявление опубликовано на сайте кабмина страны.

«Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому экономия будет частью нашей повседневности в последующие годы», — уточнил Шмыгаль. Премьер-министр назвал целью экономию электроэнергии на всех уровнях.

Ситуацию в энергетике Киев признал очень сложной. В кабмине страны отмечали, что после утраты более девяти гигаватт мощностей генерации электричества ключевым приоритетом является укрепление энергетики.

Последствия отключения электричества на Украине называл военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, выведение из строя электростанций подрывает оборонную промышленность страны и оборону украинских войск на поле боя.