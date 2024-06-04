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13:48, 4 июня 2024Бывший СССР

Премьер Украины признал сложную ситуацию в энергетике

Премьер Украины Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике «очень сложной»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская энергоинфраструктура находится в сложном положении и требует защиты. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время корпорация «Укрэнерго» вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям потребителей. По информации чиновника, на Украине утрачено более девяти гигаватт мощностей генерации электричества.

«Сегодня наш ключевой приоритет — укрепление энергетики. Ситуация очень сложная», — подчеркнул украинский премьер. В качестве ключевых направлений он назвал укрепление ПВО и экономию электроэнергии.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий спрогнозировал значительный дефицит электроэнергии на Украине на будущей неделе. Он добавил, что на Украине недостаточно производства электроэнергии для покрытия потребления.

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      Юрий Леонов
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