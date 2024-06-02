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23:17, 2 июня 2024Бывший СССР

На Украине спрогнозировали значительный дефицит электроэнергии

«Укрэнерго» прогнозирует значительный дефицит электроэнергии на будущей неделе

Фото: Globallookpress.com

«Укрэнерго» прогнозирует значительный дефицит электроэнергии на Украине на будущей неделе. Об этом заявил глава компании Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Общественное», его слова приводит РИА Новости.

«Дефицит, которого не было несколько дней на этой неделе, вернется и вернется в серьезном размере», — уточнил руководитель национальной энергетической компании.

Он добавил, что на Украине недостаточно производства электроэнергии для покрытия потребления, даже вместе с импортом из Европы у энергетиков нет возможности закрыть суточную потребность.

Кудрицкий заявил, что в стране будут применяться графики почасовых отключений. Дефицит, по его словам, связан с повреждениями энергетических объектов, повышением температуры воздуха и закрытием на ремонт двух энергоблоков АЭС.

Утром 2 июня сообщалось, что на всей территории Украины экстренно отключили свет и электричество в обход установленных графиков.

Ранее в мае «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света по всей территории Украины. Причиной ограничений стала недостаточность мощностей украинских электростанций.

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      Марина Совина
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